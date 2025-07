Calciomercato Milan, Vlahovic pista calda? L’ultima novità sul serbo infiamma Tare. Cosa può succedere

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic può diventare una pista caldissima per l’attacco rossonero: possibile risoluzione con la Juve

Le recenti indiscrezioni lanciate da Albanese sulla Gazzetta dello Sport hanno scosso il panorama del calciomercato italiano, riaccendendo i riflettori su Dusan Vlahovic. Nonostante le sue qualità indiscusse e il suo impatto nel campionato italiano, il futuro dell’attaccante serbo alla Juventus potrebbe non essere così scontato, aprendo scenari affascinanti per diverse big della Serie A. Tra queste, l’ipotesi più concreta e stuzzicante sembra essere quella legata al calciomercato Milan, un club che sta cercando un profilo di punta per rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo e puntare con decisione alla vetta.

L’interesse del Milan per Vlahovic non è certo una novità assoluta, ma le dichiarazioni di Albanese suggeriscono un accelerazione potenziale in questa direzione. Il Diavolo è sempre alla ricerca di talenti puri e di giocatori in grado di fare la differenza, e il centravanti ex Fiorentina rientra perfettamente in questa categoria. La potenza fisica, la capacità di finalizzazione e la determinazione di Vlahovic lo rendono un profilo ideale per il gioco dinamico e offensivo del Milan.

Tuttavia, l’operazione non è esente da complessità, soprattutto sul fronte economico. L’articolo di Albanese sottolinea un aspetto cruciale: l’ipotesi Milan “può entrare nel vivo più avanti, se la Juve vorrà partecipare all’ingaggio“. Questa clausola è fondamentale e indica che il costo complessivo dell’operazione – tra il cartellino e l’ingaggio del giocatore – potrebbe essere elevato. La Juventus, dal canto suo, potrebbe essere interessata a liberare risorse per altre operazioni di mercato o per bilanciare i propri conti, rendendo una parziale partecipazione all’ingaggio di Vlahovic un compromesso accettabile per facilitare una cessione.

Per il Milan, l’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta, un segnale forte e chiaro alle rivali di voler competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La dirigenza rossonera è da tempo impegnata nella costruzione di una squadra giovane ma allo stesso tempo competitiva, e l’innesto di un attaccante con il fiuto del gol e la presenza in area di Vlahovic sarebbe un passo decisivo in questa direzione.

Non vanno sottovalutate le altre opzioni citate da Albanese. L’Inter, ad esempio, “potrebbe ragionarci più in futuro in caso di passaggio a parametro zero”. Questa prospettiva, seppur più remota nel tempo, evidenzia la lungimiranza della dirigenza nerazzurra, sempre attenta alle opportunità di mercato a costo zero. Il Napoli, invece, “potrebbe diventare un’opzione ad agosto”, suggerendo una possibile mossa last-minute o legata a particolari dinamiche di mercato che potrebbero emergere più avanti nell’estate.

Tuttavia, è l’interesse del Milan che sembra avere il maggior peso e la maggiore urgenza in questo momento. Il club rossonero sta cercando di consolidare la propria posizione tra le migliori squadre d’Italia e un attaccante del calibro di Vlahovic potrebbe essere la pedina mancante per fare il definitivo salto di qualità. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare in grande, perché la pista Vlahovic al Milan è tutt’altro che una semplice fantasia, ma una concreta possibilità che potrebbe infiammare le prossime settimane di calciomercato. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più tingersi di rossonero, a patto che la Juventus sia disposta a collaborare su un aspetto fondamentale: l’ingaggio. La Gazzetta dello Sport, tramite le parole di Albanese, ha lanciato il sasso nello stagno, e ora l’attesa per gli sviluppi è palpabile.