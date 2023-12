Vlahovic affamato: «Nel mio gol c’è tutta la voglia di vincere, voglio aiutare la squadra»

L’attaccante della Juve, Dusan Vlahovic, lancia un messaggio a Inter e Milan dopo il suo gol contro il Frosinone

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Frosinone Juve, match deciso da un suo gol, Dusan Vlahovic parla della sua voglia di vincere, lanciando un messaggio indiretto a Inter e Milan.

SI PARLA SEMPRE TANTO DI LUI – «Lo so, ma in quel gol c’è una voglia di vincere, di aiutare la squadra, far felici i tifosi. Non è facile per un attaccante quando non fa gol, quando non segna costantemente. Sono tranquillo, voglio aiutare ancora di più la squadra».

