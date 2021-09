Vivas (vice Atletico Madrid): «Milan squadra forte e organizzata»

Nelson Vivas, vice di Diego Simeone, ha parlato prima della sfida tra Milan e Atletico Madrid. Le sue parole

Nelson Vivas, vice di Diego Simeone, ha parlato prima della sfida tra Milan e Atletico Madrid ai microfoni di Discovery+. Le parole del secondo allenatore degli spagnoli.

«L’atmosfera è importante, siamo venuti qui per vincere e riscattare il pareggio della prima partita contro il Porto. Giocheremo con la difesa a tre e mezzo con uno tra Carrasco e Trippier che sale, a seconda delle fasi, per prendere gli attaccanti vicini. Il Milan è una squadra forte, organizzata, con Leao e Rebic in un gran momento. Brahim Diaz sottopunta si muove bene, genera pericolo. Le sgroppate di Theo Hernandez e Calabria. Ma noi abbiamo anche un piano offensivo».