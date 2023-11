Viscogliosi non ha dubbi: «Giroud deve fare la differenza col Dortmund»

Il giornalista Gianluca Viscogliosi ha detto la sua su Giroud e sull’importanza del francese per Milan Borussia Dortmund

Intervenuto in collegamento per Sportitalia, Gianluca Viscogliosi si sofferma sull’importanza che dovrà avere Olivier Giroud al suo ritorno da titolare per Milan Borussia Dortmund, dopo il primo turno di squalifica scontato in campionato (gliene manca un altro).

LE PAROLE – «Giroud dovrà fare la differenza, mettendo da parte quella che è la carta d’identità. Lo sa fare, l’ha già fatto, come i veri campioni. Il francese è apparso concentratissimo, aveva degli occhi di ghiaccio: ma è stato comunque molto disponibile con tutti i tifosi presenti all’esterno dell’hotel in cui il Milan è in ritiro. Era il volto di chi sapeva di giocarsi tanto questa sera».