Il tributo di Virdis a Franco Baresi: «Senza dubbio il più grande di tutti»

In occasione del sessantaseiesimo compleanno dello storico Capitano, l’ex compagno d’attacco celebra l’eleganza e il carisma del numero 6

Nel giorno del sessantaseiesimo compleanno di Franco Baresi, il mondo rossonero si stringe attorno alla sua leggenda più iconica. Tra i tanti messaggi di auguri, spicca quello colmo di affetto e stima di Pietro Paolo Virdis, storico attaccante del Milan, che ha voluto dedicare un pensiero profondo all’eterno capitano. Per Virdis, il confronto con altri fuoriclasse non regge davanti alla grandezza del difensore di Travagliato, considerato il vertice assoluto della sua carriera calcistica.

«Quando mi chiedono: “Chi è il più grande giocatore con cui hai giocato?”, a me viene di getto un solo nome: Franco Baresi, il Capitano. Senza nulla togliere a tutti i campioni con cui ho avuto l’onore di giocare con e contro, lui resta per me in assoluto il migliore». Con queste parole, Virdis sintetizza l’impatto tecnico e umano che il “Franchino” nazionale ha avuto su chiunque abbia condiviso lo spogliatoio con lui, elevandolo a simbolo eterno della milanità.

Classe ed eleganza: il ritratto di un leader silenzioso

Il ricordo dell’ex centravanti si sofferma non solo sulle doti atletiche, ma soprattutto sulla straordinaria capacità comunicativa di un leader che non aveva bisogno di alzare la voce per farsi rispettare. «Franco non parlava molto, bastava uno sguardo, un’occhiata fugace che valeva più di 1000 discorsi. Franco era classe pura, eleganza, carisma, professionalità, talento puro. Franco Baresi si nasce e lui modestamente lo “nacque” l’8 maggio di qualche annetto fa. E scusate se la nostalgia è canaglia… Buon compleanno mio capitano». Un omaggio sincero che celebra l’uomo e l’atleta, nato proprio l’8 maggio, capace di scrivere le pagine più gloriose della storia del Diavolo.