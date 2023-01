Vieri: «Zaniolo? Il Milan ha bisogno di un centroavanti». L’ex rossonero giudica le scelte del mercato rossonero

Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato nella nuova puntata di Bobo Tv del mercato rossonero.

Ecco le sue parole: «Io Zaniolo, se sono il Milan, non lo prendo. Andrei a cercare il centravanti: Giroud ha 37 anni, Origi non gioca mai. Non vado a spendere 25/30 milioni per Zaniolo. Il Milan ha bisogno di un centravanti»