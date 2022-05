Vieri, premio speciale: è tra i migliori comunicatori grazie alla Bobo TV

La BoboTV e Vieri premiati tra i migliori comunicatori dell’anno nel paese: il premio del Club del Marketing e della Comunicazione

Il Club del Marketing e della Comunicazione, associazione senza scopo di lucro, in partnership con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università Meier e con la collaborazione di Party Round Green, ha organizzato la prima edizione del Premio Top Communicator of the Year.

Riceveranno un riconoscimento 28 italiani notissimi nell’ambito della comunicazione, tra gli altri: Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli, Giornalista Stampa e TV, Alberto Brandi, Giornalista sportivo e Conduttore TV, Direttore Mediaset Sport, Fabrizio Pregliasco, Virologo e Divulgatore Medico. Spicca anche Bobo Vieri, per la vincente comunicazione sportiva sui social attraverso la sua Bobo TV.