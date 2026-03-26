Vieri difende Leao: «Su di lui si dicono sempre le stesse cose. Quando gioca bene è il più forte di tutti, se gioca male…»

Vieri, intervistato al Corriere della Sera, ha parlato così del Milan e delle tante critiche nei confronti di Rafael Leao: le sue parole

In attesa del match della Nazionale azzurra previsto per questa sera, Christian Vieri è tornato a ruggire sulle colonne del Corriere della Sera. L’ex bomber di Inter e Milan ha analizzato l’infuocata corsa al titolo, confermando la sua griglia di partenza ma avvisando le contendenti che il margine di errore è ormai nullo. Per “Bobo”, la squadra di Cristian Chivu resta la favorita d’obbligo: «Ho sempre detto che l’Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. Ora c’è pressione, mancano otto partite. Non si può più sbagliare.»

Nonostante il primato nerazzurro, Vieri non sottovaluta le inseguitrici, ponendo l’accento soprattutto sulla minaccia partenopea piuttosto che sui rossoneri di Massimiliano Allegri. L’ex attaccante vede nel Napoli l’insidia principale per la volata finale: «Vedo bene la squadra di Conte. Sta recuperando tutti gli infortunati e lotterà per il titolo fino alla fine.» La solidità ritrovata dagli azzurri sembra preoccupare Vieri più della rincorsa milanista.

Vieri, il caso Leao e le critiche di Bobo

Un capitolo a parte è stato dedicato a Rafael Leao, croce e delizia del Milan in questa stagione. Vieri ha espresso un parere netto sull’altalena di giudizi che circonda il talento portoghese, non risparmiando critiche al giocatore stesso per la sua discontinuità: «Ormai si parla di lui da tanti anni e si dicono sempre le stesse cose. Quando gioca bene è il più forte di tutti, se gioca male va dato via il giorno dopo. C’è tanta confusione e non va bene.»

Alla domanda del quotidiano su chi sia il responsabile di questa situazione ambigua, Vieri è stato lapidario, puntando il dito contro l’atteggiamento del numero 10 rossonero: «È anche colpa sua.» Secondo l’ex centravanti, Leao deve fare il salto di qualità definitivo per evitare che il dibattito sul suo valore resti prigioniero di questa perenne incertezza.