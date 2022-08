Non ci sarà l’obiettivo di mercato del Milan Tommaso Mancini nell’amichevole di domani contro il Vicenza. Le ultime

Grande attesa per l’amichevole di domani tra Vicenza e Milan. Oltre che per i primi minuti di Charles De Ketelaere in maglia rossonera, c’era curiosità nel vedere Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 di proprietà dei biancorosso ed obiettivo di mercato di Maldini e Massara.

Il giovane non farà però parte del match. In questi giorni ha ricevuto la convocazione nella Nazionale U19 e domani si recherà al centro tecnico di Tirrenia per i primi allenamenti con gli azzurrini.