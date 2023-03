Viareggio Cup: il Milan Primavera Femminile vola in finale

Il Milan Primavera Femminile vince anche la terza giornata della Viareggio Cup 2023 e si qualifica alla finale

Tris di vittorie del Milan Primavera Femminile alla Viareggio Cup Women 2023. Le ragazze di Davide Corti hanno battuto anche il Livorno nella terza giornata del girone replicando ancora il risultato di 8-0 (lo stesso maturato nelle prime due gare).

Doppietta di Cappa e reti di Longobardi, Renzotti, Dal Brun, Premoli, Galdini e Cesarini per completare il tabellino. Le rossonere si qualificano così in finale, in programma lunedì 27 marzo alle 15:00 contro la Rappresentativa Nazionale della Lega Dilettanti.