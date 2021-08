Viareggio Cup, la manifestazione slitta a marzo 2022: le ultime

Nella giornata odierna sono arrivate importanti novità per quanto riguarda il Torneo di Viareggio. Il Consiglio Direttivo ha deciso che la prossima edizione della Viareggio Cup, la numero 72, si svolgerà a marzo 2022 e non a settembre 2021, come disposto precedentemente.

«In un primo momento, avevamo ipotizzato che il Torneo potesse svolgersi nel mese di settembre 2021, all’inizio della stagione sportiva 2021/2022. Dopo una riflessione più approfondita, ascoltando la voce di alcuni addetti ai lavori, abbiamo maturato la convinzione che sia più opportuno ripartire dal marzo del prossimo anno» ha spiegato il presidente del Cgc Alessandro Palagi.

Le date esatte in cui si svolgerà la manifestazione verranno comunicate quanto prima possibile.