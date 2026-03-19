Via allo scambio, la mossa di Tare porta Kean a San Siro: Paratici strizza l’occhio

Se Vlahovic sembra sempre più vicino a prolungare il suo matrimonio con la Juve, non è così per Kean. Allegri punta tutto sull’attaccante azzurro.

Mentre la Juventus di Luciano Spalletti sembra aver ritrovato la bussola grazie ai successi su Pisa e Udinese, in casa Milan si respira l’aria densa delle grandi decisioni. Massimiliano Allegri ha tracciato una linea netta per il futuro dell’attacco rossonero: se il grande obiettivo Dusan Vlahovic dovesse sfumare – con il serbo sempre più propenso a rinnovare il proprio legame con la “Signora” – l’erede designato per guidare la manovra offensiva del Diavolo sarà Moise Kean. L’attaccante azzurro sta attraversando una stagione profondamente complessa a Firenze, intrappolato in un’annata che nessuno, ai nastri di partenza, avrebbe immaginato così tribolata, con la Fiorentina costretta a navigare pericolosamente a ridosso della zona retrocessione.

Per Kean, l’interessamento del Milan non rappresenta soltanto una suggestione di mercato, ma il banco di prova definitivo per una carriera che attende ancora la consacrazione assoluta. Nonostante le insidie fisiche e una continuità realizzativa venuta meno rispetto ai fasti della passata stagione, la stima di Allegri nei suoi confronti rimane granitica, vedendo in lui quel terminale moderno capace di dare profondità e fisicità. Il trasferimento a Milano, in questo senso, appare oggi più probabile che mai, agevolato da un incastro tattico e dirigenziale che vede Fabio Paratici, oggi uomo forte del mercato viola, guardare con estremo interesse verso i giovani talenti di Milanello.

Fiorentina su Camarda, si pensa allo scambio: è lui la chiave per arrivare a Kean

Il ponte diplomatico tra Milano e Firenze potrebbe essere costruito sul nome di Francesco Camarda, il gioiello rossonero che sta vivendo mesi di luci e ombre. La sua esperienza in prestito al Lecce, in una squadra che lotta per la salvezza e fatica a produrre gioco offensivo, non ha portato i frutti sperati: 19 presenze condite da un solo gol e un assist prima che un brutto infortunio alla spalla destra, operata a gennaio, lo fermasse ai box almeno fino alla metà di aprile. Nonostante questo stop, Fabio Paratici rimane un suo grande estimatore e, facendo leva sugli ottimi rapporti con l’agente Giuseppe Riso, starebbe spingendo per portarlo in riva all’Arno nella prossima stagione.

Fiorentina su Camarda, si pensa allo scambio: è lui la chiave per arrivare a Kean – milannews24.com (foto: profilo IG Kean)

In questo scenario, il Milan potrebbe decidere di adottare una strategia aggressiva: inserire il cartellino di Camarda nell’operazione Kean, aggiungendo un cospicuo conguaglio economico per convincere la Fiorentina a privarsi del suo centravanti. Per i rossoneri si tratterebbe di un rebus complesso: da un lato la necessità di proteggere un patrimonio tecnico fatto in casa – emulando magari il “modello Inter” con Pio Esposito per garantirgli una crescita costante – dall’altro l’urgenza di consegnare ad Allegri un attaccante pronto subito. Sebbene l’entourage del ragazzo spinga per una conferma in rossonero, il rischio di vivere un’altra stagione all’ombra dei titolari è concreto. Ecco perché il blitz di Paratici potrebbe risultare decisivo, trasformando Camarda nella chiave di volta per sbloccare l’arrivo di Kean a Milanello e ridisegnare, in un colpo solo, il futuro di due dei talenti più discussi del calcio italiano.