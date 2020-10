Verso Rio Ave-Milan: ballottaggio Daniel Maldini-Lorenzo Colombo

Verso Rio Ave-Milan: Stefano Pioli avrebbe acceso un ballottaggio, chi inserire titolare tra Daniel Maldini e Lorenzo Colombo

Questa sera il Milan affronterà il Rio Ave nel match valido per i play off di Europa League. Stefano Pioli, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non avrebbe ancora deciso la formazione.

In avanti, vista l’assenza sia di Rebic, sia di Ibrahimovic, toccherà a Lorenzo Colombo, ma occhio alla tentazione Daniel Maldini. Il primo resta comunque in vantaggio, ma l’ultima parola spetta al tecnico rossonero.