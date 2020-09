Sportmediaset: «Milan, giovedì senza Ibra il piano C»

Giovedì sera il Milan sarà di scena in Portogallo per conquistare l’accesso all’Europa League puntando sul giovane Colombo in attacco

Un ‘piano C’ come Lorenzo Colombo, l’uomo, anzi il ragazzo su cui poggerà tutto il peso dell’attacco rossonero in vista della sfida di giovedì sera a Vila do Conde contro il Rio Ave.

Una sfida fondamentale in cui sarà vietato sbagliare, il commento di Sport Mediaset, in cui il Milan sarà chiamato a portare a casa la vittoria per accedere alla fase a gironi di Europa League, obiettivo minimo stagionale, e dovrà farlo senza Ibrahimovic e Rebic.