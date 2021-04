Verso Milan-Sampdoria: ultime e probabili formazioni del match di campionato in programma sabato 3 aprile alle 12:30

MILAN – Mister Pioli dovrà ancora fare a meno degli infortunati Leao, Calabria, Romagnoli e Mandzukic. In difesa ci sarà Dalot sulla destra a completare il reparto insieme a Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mediana si rivede dal primo minuto la coppia Kessie-Bennacer. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

SAMPDORIA – 4-4-2 per gli uomini di Ranieri, che dovrà fare a meno solo di Ekdal. A protezione di Audero agiranno Bereszynski, Colley, Tonelli e Augello. In mediana spazio a Candreva e Jankto sulle fasce, mentre in mediana giocheranno Thorsby e Adrien Silva. Davanti vedremo la coppia Quagliarella-Gabbiadini.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri.