Sampdoria, nuova seduta anti Milan: le condizioni di Ekdal e Torregrossa

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista del match di Serie A: programma di recupero per Ekdal, Torregrossa ancora a parte

Secondo quanto riportato da SampNews24: «Mattinata di sole per il secondo allenamento settimanale della Sampdoria in vista della trasferta di sabato in casa del Milan. Un allenamento mattutino programmato su due livelli: prima fase sul campo 2 con esercizi all’aperto per lo sviluppo della forza; seconda fase sul campo 1 con trasformazione sotto forma di esercitazioni tecniche, lavoro tattico e partitelle a tema.

Sempre assenti gli otto nazionali. Albin Ekdal è stato sottoposto ad un percorso di recupero fisioterapico mentre Ernesto Torregrossa ha svolto una seduta individuale. Domani, mercoledì, altro appuntamento al mattino».