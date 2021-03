Verso Milan-Manchester Utd: Pioli spera di recuperare un altro giocatore

Verso Milan-Manchester Utd: Stefano Pioli ha recuperato Ismael Bennacer dopo diverso tempo e spera di recuperare anche…

Il Milam giovedì sfiderà il Manchester Utd nel match valido per gli ottavi di ritorno di Europa League. Stefano Pioli può contare sul recupero di Ismael Bennacer, tornato a disposizione del tecnico rossonero dopo diverso tempo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, si spererebbe di recuperare anche Davide Calabria per la corsia di destra (terzino), per completare la difesa con Theo Hernandez a sinistra.