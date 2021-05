Verso Milan-Cagliari: i 5 migliori gol rossoneri a San Siro contro i sardi VIDEO

Verso Milan-Cagliari: ecco una selezione dei 5 migliori gol segnati dai rossoneri a San Siro contro i sardi

Verso Milan-Cagliari: questa sera i rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro i sardi, in un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Si tratta della partita più importante della storia recente del Diavolo: con una vittoria infatti, gli uomini di Pioli centrerebbero la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La salvezza matematica già raggiunta oggi pomeriggio dalla compagine allenata da Semplici rende il terreno ancora più fertile per il Milan. In attesa del match, il club rossonero ha pubblicato sui propri canali social una selezione dei 5 migliori gol segnati dal Diavolo contro il Cagliari a San Siro.