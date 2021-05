Verso Juventus-Milan: ultime e probabili formazioni del match in programma domenica sera tra bianconeri e rossoneri

JUVENTUS – Buone notizie per Andrea Pirlo, che per il match contro i rossoneri recupera pedine importanti come Chiesa e Morata. 4-4-2 per i bianconeri. In difesa, a protezione di Szczesny, giocheranno Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. Ali di centrocampo Cuadrado e Chiesa, mentre nel cuore della mediana spazio a Bentancur e Rabiot. Davanti giocheranno Ronaldo e Morata.

MILAN – 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. In difesa, a protezione di Donnarumma, vedremo Theo Hernandez, Calabria, Kjaer e uno tra Romagnoli e Tomori. In mediana confermatissima la coppia Kessie-Bennacer, mentre davanti, alle spalle di Ibrahimovic, giocheranno Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Rebic e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.