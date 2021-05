Sky – Milan, contro la Juve spazio ai titolarissimi: i due dubbi nella testa di Pioli

Contro la Juventus il Milan schiererà la formazione titolarissima: ecco i due dubbi rimasti nella testa di mister Stefano Pioli

Mancano ormai pochi giorni a quello che può essere definito l’appuntamento della stagione. Domenica sera infatti Juventus e Milan scenderanno in campo nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A, in un match decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli dovrebbe schierare i titolarissimi. Sono solamente due i dubbi nella testa del tecnico rossonero: in difesa, al fianco di Kjaer, c’è un ballottaggio tra Romagnoli e Tomori. Sulla corsia mancina d’attacco invece, Rebic e Leao si contendono una maglia da titolare.