Calciomercato: Milan che rischio per il post Theo! Un club avanza nella trattativa

Calciomercato – Il Fenerbahce potrebbe anticipare il Milan. Per il post Theo Hernandez si complica tutto

Il Milan rischia di veder sfumare uno dei suoi principali obiettivi per la fascia sinistra: Archie Brown, il promettente terzino del KAA Gent. Le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Sport Mediaset, indicano un’accelerazione significativa del Fenerbahçe, il club turco, che sarebbe ora in trattativa avanzata per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Questa nuova svolta mette in seria discussione la posizione del Diavolo, che fino a poco tempo fa sembrava godere di una corsia preferenziale per Brown. Il giocatore, un esterno difensivo con spiccate doti offensive e un’ottima capacità di corsa, era stato individuato come il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina del club di via Aldo Rossi, offrendo un’alternativa di qualità a Theo Hernandez, l’attuale titolare della fascia.

Il Fenerbahçe, noto per la sua aggressività sul mercato e la volontà di costruire una squadra competitiva a livello europeo, sta evidentemente spingendo sull’acceleratore per chiudere l’affare. Questa mossa ha colto di sorpresa l’ambiente rossonero, che ora si trova a dover fare i conti con una concorrenza agguerrita e decisa a non mollare la presa.

Per il Milan, il rischio di perdere Brown non è solo una questione di mercato, ma anche un segnale sulla capacità di chiudere operazioni importanti in tempi rapidi. Dopo aver investito sulla fiducia del giocatore, che sembrava propenso a scegliere il Diavolo, i tifosi milanisti ora attendono di capire se la dirigenza sarà in grado di rilanciare e superare l’offerta del club turco.

La situazione è in continua evoluzione e le prossime ore saranno decisive per il futuro di Archie Brown. Il club lombardo dovrà dimostrare concretezza e determinazione se vorrà portare il giovane talento a San Siro, evitando un sorpasso che avrebbe il sapore di un’occasione persa nel rafforzamento di un reparto chiave per le ambizioni del Milan.