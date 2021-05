Juventus, Chiesa recuperato per il Milan: le ultime

Come riportato da Juventusnews24, Federico Chiesa dovrebbe essere recuperato in vista del big match contro il Milan di Pioli, valido per un posto in Champions nella prossima stagione.

L’esterno ex Fiorentina non aveva giocato contro l’Udinese, e Pirlo conta sul suo recupero proprio per la partita contro i rossoneri, che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per la Champions League.