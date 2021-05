Verso Juventus-Milan: le immagini dell’allenamento odierno a Milanello FOTO

Verso Juventus-Milan: ecco le immagini della seduta di allenamento odierna presso il centro sportivo rossonero di Milanello

Verso Juventus-Milan: non si ferma la preparazione dei rossoneri in vista dell’importantissimo impegno in programma domenica sera contro i bianconeri, decisivo per la corsa Champions.

Oggi l’intera dirigenza ha presenziato alla seduta di allenamento, che si è suddiviso tra esercitazioni tecniche e una finale partitella su campo ridotto. Tramite i propri profili social, il Diavolo ha pubblicato alcuni dei migliori scatti della giornata.