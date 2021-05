Milanello: presenti Gazidis, Maldini e Massara all’allenamento. Il report

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista dell’impegno decisivo in programma domenica sera contro la Juventus

La squadra si è ritrovata a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Presenti presso il centro sportivo anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frédéric Massara per seguire la sessione di allenamento.

IL REPORT

Attivazione muscolare in palestra, prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte la squadra ha proseguito l’allenamento con alcune esercitazioni tecniche seguite da una serie di uno contro uno; nel frattempo i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Una partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento odierno.

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.