Verso il derby: Pioli contro Conte, le statistiche dei due tecnici

Negli scontri diretti Antonio Conte ha vinto 5 volte e pareggiato 3 contro Stefano Pioli che non è mai riuscito ad avere la meglio. Ultima sconfitta per il rossonero è il 4 a 2 della scorsa stagione. Il mister nerazzurro, inoltre, non ha mai perso contro il Milan (8 vittorie e 3 pareggi).

L’allenatore rossonero in 16 incontri ha riportato 4 vittorie, 4 pareggi e ben 8 sconfitte contro l’Inter. Il prossimo derby sarà l’occasione giusta per invertire una tendenza negativa. In aggiunta, il Milan non vince in casa dell’Inter dal 2010, quando in rossonero militava proprio Ibrahimovic…