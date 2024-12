Verona Milan, la vittoria vale doppio: è la seconda volta che succede in questa Serie A. Il retroscena sullo 0-1 del Bentegodi

La vittoria del Milan contro il Verona di venerdì scorso vale doppio per i rossoneri.

La squadra di Fonseca, infatti, ha ottenuto un successo in trasferta senza subire gol per la seconda volta in questa Serie A. L’altra vittoria lontano da San Siro in campionato mantenendo la porta di Maignan inviolata risaliva a a quella col Monza ottenuta a novembre.