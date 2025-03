Condividi via email

Verona Milan Primavera, sconfitta pesante per i giovani rossoneri: ecco com’è andata! Segui le ultimissime sul club rossonero

Verona Milan Primavera termina con la vittoria dei padroni di casa per 4-0. Risultato pesante per i giovani rossoneri allenati da Guidi, che adesso vedono il Sassuolo a distanza di 7 punti solido al quarto posto in classifica.

Partita quasi senza storia e dominata dall’inizio alla fine dal Verona. Agbonifo apre le marcature al 13′ e Nwanege chiude la prima frazione con il raddoppio. Zero occasioni create dal Milan, zero tiri in porta. Al 57′ arriva il terzo gol di Pavanati e al 77′ il quarto di Vermesan.