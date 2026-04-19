Verona Milan, Gitf Orban finisce alle mani con un tifoso: scatta la lite dopo la partita! La ricostruzione

Verona Milan – scatta la rissa tra Gift Orban e un tifoso veronese! Cos’è successo all’esterno del Bentegodi?

Momenti caldi al termine di Hellas Verona-Milan, episodio inaspettato a fine partita. Alla delusione per il risultato in casa gialloblù si è infatti aggiunto un episodio spiacevole avvenuto fuori dallo stadio, quando alcuni tifosi stavano aspettando l’uscita dei giocatori. Stando a quanto riportato da Telenuovo, Gift Orban, attaccante del Verona, sarebbe apparso particolarmente nervoso al termine della partita, rifiutandosi di fermarsi per foto e autografi.

Un atteggiamento che avrebbe contribuito a rendere il clima ancora più teso. In quel contesto, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti, trasformando il malcontento in un confronto diretto tra il calciatore e uno dei presenti. Un episodio che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona, con diversi tifosi pronti a riprendere tutto con i telefoni cellulari.

Verona Milan: tutto parte da una presunta manata

Sempre secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il momento decisivo sarebbe arrivato dopo una manata sull’auto del giocatore. A quel punto Orban sarebbe sceso dal veicolo e da lì sarebbe nato il contatto con il tifoso, con la tensione che si è rapidamente trasformata in una vera e propria rissa. Le immagini riprese da alcuni presenti hanno iniziato subito a circolare, mostrando il clima acceso di quei momenti all’uscita del Bentegodi.

Le persone presenti nelle vicinanze sono intervenute quasi immediatamente nel tentativo di separare i due e di evitare che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Verona Milan, sicurezza e Digos al lavoro per ricostruire l’episodio

Per riportare la calma è stato necessario anche l’intervento della sicurezza, arrivata pochi istanti dopo l’inizio della lite. Successivamente, come riferito ancora da Telenuovo, è intervenuta anche la Digos, chiamata a effettuare gli accertamenti del caso per chiarire con precisione dinamica e responsabilità dell’accaduto.

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