Verona Milan, dato da record negli ultimi quattro confronti contro gli scaligeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona non ha portato in dote soltanto tre punti fondamentali per la classifica del 2026, ma ha anche consolidato un primato statistico di assoluto rilievo. Il match, deciso da una rete di Adrien Rabiot su suggerimento di Rafael Leao ha confermato il momento di solidità dei rossoneri.

Le statistiche ufficiali: Verona terreno di conquista per il Diavolo

La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha stabilito un record di clean sheet. Contro gli scaligeri, infatti, il Diavolo vanta ora una striscia aperta di quattro successi consecutivi senza subire reti in Serie A. Questo dato eguaglia i percorsi netti ottenuti in passato contro compagini come Brescia, Crotone, Empoli e Venezia. Ma non è tutto: l’Hellas Verona, con ben 11 sconfitte consecutive subite per mano dei rossoneri, entra nel ristretto club delle vittime preferite insieme al Chievo (13), rappresentando una delle squadre contro cui il club meneghino ha ottenuto più di 10 vittorie di fila nel massimo campionato.

La solidità del progetto firmato Allegri e Tare

Questo successo è il frutto del lavoro metodico di Massimiliano Allegri, che ha saputo registrare la fase difensiva rendendo la porta del Milan un fortino quasi inespugnabile. Dietro le quinte, il merito va anche a Igli Tare che ha saputo costruire un organico profondo e competitivo. In questa fase conclusiva della stagione, il contributo del DS Tare e la gestione tecnica di Allegri si stanno rivelando decisivi per mantenere i rossoneri ai vertici del calcio italiano.

Conclusioni e prospettive per il finale di stagione

Con la stagione che volge ormai al termine, questi numeri certificano la crescita costante di un gruppo che non ha intenzione di fermarsi. La vittoria per 1-0 firmata da Rabiot è l’emblema del pragmatismo voluto dal tecnico toscano. Il popolo dei milanisti può guardare con fiducia ai prossimi impegni, sapendo che la squadra ha ritrovato quella compattezza necessaria per lottare su ogni fronte. Il binomio composto da Allegri e Igli Tare sembra aver trovato la formula giusta per blindare la difesa e continuare a macinare record storici.