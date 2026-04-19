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Verona Milan, i tifosi dell’Hellas contro quelli rossoneri: avete sentito il coro?

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2 ore ago

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Tifosi Milan

Verona Milan – Dagli spalti del Bentegodi si è alzato un coro contro i tifosi milanisti da parte di quelli veronesi

Il Milan oggi è sceso in campo al Bentegodi per sfidare l’Hellas Verona, squadra chiudi fila dell’attuale Serie A. La squadra rossonera ha portato a casa la vittoria grazie ad un gol di Adrien Rabiot.

Tre punti che consentono al Diavolo di agguantare il Napoli al secondo posto in classifica, ma soprattutto di avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Resta però il rammarico di aver buttato nel giro di poche settimane la possibilità di dare fastidio all’Inter fino alla fine. E questa prematura uscita dalla corsa Scudetto è stata motivo di sfottò addirittura da parte dei tifosi veronesi.

Il Milan raddoppia, gol annullato: scatta il coro dei tifosi del Verona!

Il Milan aveva siglato il gol del raddoppio che è stato poi annullato per fuorigioco, a quel punto dagli spalti si è sollevato un coro ironico ma che mirava a far arrabbiare i milanisti: “Vincerete, vincerete, vincerete il tricolor”.

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