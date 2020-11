Verona, Juric: «Il Milan è fra le mie favorite per vincere lo scudetto»

Juric, allenatore del Verona, snobba la Juventus e inserisce il Milan fra le sue personali favorite per lo scudetto

Ivan Juric, attuale allenatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per commentare non solo la partita che la sua squadra giocherà contro il Milan domani, ma anche per definire quelle che secondo lui sono le squadre favorite per lo scudetto.

Juric ha detto: “Le mi favorite per lo scudetto sono Milan, Roma e Inter. I rossoneri hanno talento e corsa, sono coraggiosi: il loro livello si è alzato. Mi piace anche la Roma di Fonseca. L’Inter invece ha la rosa più forte, fa molto bene tante cose anche se per ora non riesce a fare filotto di vittorie per essere in testa”.

