Verona Fiorentina 1-0, cade anche la Viola: vittoria nel recupero per Zanetti. Il resoconto del match: le ultimissime notizie

Verona-Fiorentina ha regalato un’altra grandissima sorpresa. Il match disputatosi al Bentegodi, infatti, è terminato sul risultato di 1-0 grazie alla rete di Bernede nel minuti di recupero.

Nessuna delle concorrenti alla lotta Champions League, dunque, è riuscita a vincere in questa giornata di campionato. Buone notizie per il Milan che, nonostante la sconfitta contro il Torino, non ha perso terreno, in attesa della Juventus questa sera.