Ventola e la dichiarazione a SORPRESA: «L’antagonista dell’Inter sarà questa squadra!». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Intervenuto sul proprio profilo Instagram per contribuire a promuovere il lancio del nuovo canale su Twitch “Viva el Futbol” con Adani e Cassano, anche Nicola Ventola risponde alla domanda sulle favorite per lo scudetto del prossimo anno dove anche il Milan vorrà lottare per il titolo.

LOTTA SCUDETTO – «Nella mia griglia, metto l’Atalanta come antagonista a sorpresa dell’Inter, il perché ve lo spiegherò lunedì 29».