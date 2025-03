Condividi via email

Venezia Napoli 0-0, nuova frenata per Conte e i suoi ragazzi: occasione sprecata. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Di seguito il resoconto della partita di Serie A che ha visto contrapporsi il Venezia e il Napoli. La sfida appena conclusa è terminata sul risultato di 0-0, con davvero poche emozioni.

Con questo risultato i partenopei hanno momentaneamente raggiunto l’Inter in testa alla classifica, in attesa della partita di questa sera contro l’Atalanta. La prossima sfida in programma sarà contro il Milan.