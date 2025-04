Condividi via email

Venezia Milan, vittoria che sfata un tabù per il club rossonero: non accadeva dal 2022. Segui le ultimissime sul club rossonero

Nella giornata di ieri, al Penzo, il Milan si è imposto per 0-2 in casa del Venezia. Decisive le reti di Christian Pulisic e Santiago Gimenezarrivate rispettivamente ad inizio e fine gara.

I rossoneri non vincevano due trasferte consecutive in Serie A senza subire nemmeno un gol (l’altra Udinese-Milan 0-4) dal marzo del 2022. All’epoca in panchina c’era mister Stefano Pioli.