Venezia Milan, Tonali a Sky: «Io capitano? Ecco cosa penso»

Le parole di Sandro Tonali a Sky Sport, prima di Venezia Milan:

CONDIZIONE– «Mi sento bene, con la sosta abbiamo recuperato tante energie e stiamo tutti bene, la cosa più importante per chi recupera da infortuni»

CAPITANO – «Non so, non ci penso a diventare capitano, ce l’abbiamo, oggi è Theo, sta dimostrando di avere grande coraggio. Non ci voglio pensare ora, ci penserò in futuro»