Venezia Milan, Pulisic da record: per la prima volta in carriera

Venezia Milan – Christian Pulisic decisivo anche ieri nel corso della sfida andata in scena al Penzo!

In Venezia-Milan, 34esima giornata di Serie A, c’è stata ancora una volta la firma di Christian Pulisic. Lo statunitense ha trovato il gol dello 0-1 nel match andato in scena al Penzo.

Sono 16 i gol firmati da Christian Pulisic nel 2024/25 in tutte le competizioni: record per lo statunitense in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei, considerando sempre tutte le competizioni (superati i 15 centri del 2023/24).