Venezia Milan, è lui il peggiore in campo! Partenza che illude, poi si blocca… Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo del Milan nella sfida vinta ieri per 0-2 sul campo del Venezia è stato sicuramente Rafael Leao, esterno rossonero che si è visto poco, soprattutto nel secondo tempo, nonostante gli spazi aperti. Questo il giudizio de La Rosea:

PAGELLA – “Partenza che illude, un paio di belle discese palla al piede, poi si blocca e non scatta più. Fino al cambio“.