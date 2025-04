Venezia Milan, è lui il migliore in campo! Prestazione totale, il giudizio non mente

Venezia Milan, il migliore in campo della sfida vinta ieri dai rossoneri è, secondo la Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic. Il giudizio

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il migliore in campo del Milan nella sfida vinta ieri per 0-2 sul campo del Venezia è stato sicuramente Christian Pulisic, esterno rossonero autore del gol del momentaneo vantaggio. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Di altra categoria e non solo per il gol: impegno, sacrificio, intelligenza tattica, movimenti. Come avere due giocatori in uno».