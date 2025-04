Venezia Milan, chi giocherà tra Jimenez e Walker? Cosa filtra in vista della partita di domani. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Al Pier Luigi Penzo andrà in scena la sfida valevole per la 34ª giornata di Serie A tra il Venezia e il Milan. Sergio Conceicao, in vista di questa sfida, è pronto a riconfermare Alexis Jimenez. Come riportato da Sky sarà ancora lui il titolare sulla destra e non Walker.

MILAN (3-4-3), probabile formazione: Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceiçao