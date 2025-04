Venezia Milan, torna al gol Gimenez: prestazione sufficiente grazie a quel pallonetto! La pagella. Segui le ultimissime

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i migliori in campo del Milan nella sfida vinta ieri per 0-2 sul campo del Venezia c’è anche Santi Gimenez, attaccante rossonero autore del secondo gol all’ultimo minuto. Dopo un ingresso in campo insufficiente, con il pallonetto nel finale il messicano si rifa. Questo il giudizio de La Rosea:

PAGELLA – “Dentro con un po’ di ruggine addosso, si vede dal colpo di testa a lato. Ma nel finale ha la testa per il pallonetto vincente“.