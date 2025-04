Venezia Milan, Conceicao costretto a cambiare in difesa: il terzetto davanti a Maignan sarà composto da loro. Le ultimissime sui rossoneri

Al Pier Luigi Penzo andrà in scena la sfida valevole per la 34ª giornata di Serie A tra il Venezia e il Milan. Sergio Conceicao, in vista di questa sfida, cambierà qualcosa in difesa. Come riportato da Sky, al posto del non al meglio Matteo Gabbia, giocherà Thiaw.

MILAN (3-4-3), probabile formazione: Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceiçao