Venezia Milan in archivio, tra Serie A e Coppa Italia: il calendario dei rossoneri nel mese di maggio

Condividi via email

Venezia Milan chiude il mese di aprile dei rossoneri. Questi gli impegni della squadra di Conceicao nel mese di maggio

Passa in archivio Venezia-Milan 34° turno di campionato e si chiude così il mese di aprile per il Diavolo. I rossoneri a maggio avranno cinque partite tra Serie A e Coppa Italia, la finale con il Bologna è senza dubbio l’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario. Questi tutti gli impegni della squadra di Conceicao:

* data e orario da stabilire