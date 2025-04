Veiga, accostato anche al Milan: la Juve vuole tenerlo. Il Chelsea però spara alto, cifra assurda!

Veiga, difensore di proprietà del Chelsea in prestito alla Juventus è stato accostato anche al Milan. La valutazione è fuori di testa

Renato Veiga, difensore del Chelsea, attualmente in prestito alla Juventus, è stato accostato anche al Milan. Stando a quanto riportato da Tuttosport però, il tecnico dei blues, Enzo Maresca, vorrebbe riaverlo in squadra.

Per questo, per cederlo definitivamente al termine della stagione, il club inglese vorrebbe una cifra enorme: vicina ai 50 milioni di euro. Per questo i bianconeri spingono per rinnovare il prestito ed eventuali acquirenti (come il Diavolo) potrebbero farsi avanti solo a luglio, ma vista la valutazione sembra impossibile.