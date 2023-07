Vasquez via dal Milan: definito il futuro del portiere rossonero, scalato in fondo alle gerarchie di Pioli

Il futuro di Vasquez sarà lontano dal Milan. È infatti tutto apparecchiato per la cessione del portiere arrivato a gennaio senza tuttavia mai esordire con i rossoneri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è in definizione l’accordo che porterà il colombiano a giocare in prestito nello Sheffield Wednesday. Il rinnovo di Mirante ha fatto scalare Vasquez nelle gerarchie, aprendo le porte alla cessione.