Vangioni: «Milan perfetto per me, volevo rimanere ancora»

Leonel Vangioni, ex terzino sinistro dei rossoneri, è tornato a parlare della propria esperienza al Milan

Leonel Vangioni, ex terzino sinistro dei rossoneri, è tornato a parlare della propria esperienza al Milan: «Quando firmai con il Milan avevo ancora sei mesi di contratto. Parlai con Rocco Maiorino e fu semplice trovare un accordo. Volevo giocare in Europa e non ci ho pensato tanto: era qualcosa di importante per la mia carriera. Arrivavo da un club grande come il River e credevo che il Milan potesse essere perfetto per me» ha dichiarato il giocatore per il portale gianlucadimarzio.com.

Sull’addio al Milan: «Mi sarebbe piaciuto rimanere ancora, ma non ho reso come ci si aspettava. Io sono arrivato gratis, mentre quelli arrivati la stagione successiva sono stati pagati tanti soldi e non hanno rispettato le attese. Alcuni di loro sono stati ceduti anche l’anno dopo. Cambiare sempre molti giocatori non aiuta, sono tanti anni che il club non sta attraversando un buon momento, ma credo che tornerà tra i top al mondo. Quest’anno sarebbero potuti arrivare più in alto in classifica, ma hanno fatto una buona stagione».