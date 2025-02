Van Bommel lancia l’allarme: «Per la sua storia il Milan non può permettersi di fare questa cosa». Le ultimissime notizie

Nel giorno della sfida contro il Feyenoord, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Van Bommel, ex Milan, ha alzato l’asticella delle ambizioni rossonere.

IBRAHIMOVIC DIRIGENTE – «Il Milan, per la storia che ha, non può restare fuori dalle prime quattro del campionato italiano e dalla Champions, anche se oggi in Serie A sono in sei o sette a competere per i primi posti».