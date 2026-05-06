Van Basten amareggiato: «Spero che il Milan torni grande. Ora comanda l’Inter e non mi piace»

Van Basten, leggenda rossonera, ha analizzato il momento del Milan dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter: le dichiarazioni

Il “Cigno di Utrecht”, Marco Van Basten, è tornato a parlare dei colori rossoneri in un’intervista concessa a Carlo Pellegatti.

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PAROLE – «Qui in Olanda io tifo un po’ per l’Ajax, non va benissimo, ma è lo stesso per il Milan. Anche il Milan non è più quello di una volta e io spero che saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c’è l’Inter che comanda e non mi piace. L’Italia fuori dai Mondiali? Un peccato, io credo che il calcio italiano sia stato sempre in alto e spero torni ancora in mano degli italiani e così spero che il calcio italiano riprenda ancora la situazione in Europa e torni a comandare magari un po’ di più rispetto a Spagna o Inghilterra. Ho visto la Nazionale italiana ma mancano le stelle. L’Italia aveva sempre un grande centravanti, un grande difensore, un grande portiere, un grande centrocampista e oggi come oggi è difficile vederli. L’Italia è sempre stata un grandissimo paese di calcio con grande storia, con grandi giocatori e vedendo la Nazionale Italiana oggi è un po’ strano. Ai Mondiali tiferò l’Olanda ma non mi aspetto tanto. Tiferò un po’ per il Brasile per Carlo Ancelotti».