Van Basten: «Ibrahimovic ha compreso l’essenza del calcio»

Marco Van Basten ha parlato delle qualità di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il commento del cigno di Utrecht sullo svedese del Milan

Marco Van Basten ha parlato delle qualità di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il commento del cigno di Utrecht sullo svedese del Milan: «La cosa buffa è che uno come Zlatan Ibrahimovic non era un vero e proprio attaccante quando è arrivato all’Ajax. Quando è passato alla Juventus, Fabio Capello gli ha mostrato un video dei miei gol e gli ha fatto capire che doveva sfruttare le sue qualità per segnare di più, perché è quello che fa la differenza. Da quel momento Zlatan si è evoluto in un centravanti concreto, in grado di trascinare la squadra e di esserne il leader grazie alla sua mentalità.

Da allora ha iniziato a vincere con qualsiasi club con cui abbia giocato, come professionista è migliorato ogni anno di più e ormai è consapevole di quanto siano indispensabili i suoi gol. Credo che Zlatan sia un ottimo esempio di calciatore che ha compreso l’essenza di questo sport».