Valentina Giacinti, il Milan la omaggia così – FOTO

Valentina Giacinti nel derby di ieri contro l’Inter ha raggiunto i 53 gol con la maglia rossonera. La società sui social ha voluto omaggiare la numero nove del Milan: “Traguardo storico per Valentina, dopo un derby da record”.

©️ @Giacinti9 5⃣0⃣ + 3 ⚽

Into the Rossonere history books, after a derby for the ages 👏🏻

Traguardo storico per Valentina, dopo un Derby da record 👏🏻#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/b1JX35vY2y

— AC Milan (@acmilan) March 29, 2021